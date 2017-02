Zo krijg je je wenkbrauw in shape voor je bruiloft!

Kijk uit met harsen of draad epileren.

Let op waar de wenkbrauw begint, eindigt en kromt

Vorm van de wenkbrauw (ill. Hilbrand Bos)

Geduld verplicht bij het laten uitgroeien

Weg met de vergrotende spiegel

Hygiëne is alles

Met de pincet houd je het net

Omdat een tripje naar New York misschien wat veel moeite is om je wenkbrauwen in het gareel te krijgen is hier een lijst met een aantal goede tips! Houd je wenkbrauwen het gebied eromheen vochtvrij Geen crêmes, lotions of vochtinbrengers dus, in de buurt van je wenkbrauwen. Volgens Sania maakt het de haar folikel plat en groeit je haar niet optimaal. Stel je voor dat je lotion op je hoofd aanbrengt, niemand doet dat. Je wenkbrauwen worden er gezonder en voller van als je hier op let. Als het haar wat ademruimte heeft groeit het veel makkelijker terug, want wenkbrauwhaar is heel gevoelig.Harsen rekt de huid en dat irriteert de huid. Met de draad is het niet veel beter. Allbei de methoden zijn niet erg precies omdat je veel haren tegelijk weghaalt. Bij epileren met draad heb je ook risico dat de haar breekt, met als gevolg kans dat je ingegroeide haren krijgt (niet iedereen heeft hetzelfde haar, dus het risico zal wel verschillen per haartype).De vuistregel is om een potlood of kwast te pakken en die zo te bewegen dat hij een lijn vormt van de buitenste rand van je neus naar de binnenste ooghoek. Daar moet je wenkbrauw beginnen. Het hoogste punt van de wenkbrauwboog ligt op de schuine lijn van de buitenste rand van je neus, langs de buitenrand van je pupil. Het eind van de wenkbrauw ligt op de schuine lijn van je neus naar je buitenste ooghoek. De ruimte tussen wenkbrauw en ooglid is heel belangrijk! De dikte van je wenkbrauw is iets waar je niet mee moet aanklooien als je een natuurlijke look wil. Laat het dus helemaal uigroeien. Dus voorlopig even weg met die pincet. Een lift kun je bereiken door de boog hoger te maken of de wenkbrauw recht maken. Er zijn twee factoren om rekening mee te houden: de ruimte tussen het oog en de wenkbrauw en de boog van de wenkbrauw. Als je weinig ruimte hebt dan moet je ruimte maken, dus iets minder vol. Dat betekent overigen niet dat je ze dun moet maken, een paar haren voor iets meer boog is genoeg om je ogen beter uit te laten komen.Geen gepluk of shapen na een paar dagen. Het kan wel maanden to een jaar duren, voordat je wenkbrauwen compleet zijn teruggegroeid. Het is echt belangrijk voor een goede wenkbrauw, dus er zit niks anders op dan geduldig zijn. Er is geen snelle bevrediging als het op wenkbrauwen aankomt.Als je teveel ziet, dan haal je ook teveel weg. Veel vrouwen slaan obsessief aan het plukken van haren die niemand ziet. Je wenkbrauwen bijhouden kan het best eens in een paar weken. In de tussentijd blijft je pincet opgeborgen.Als je naar een schoonheidsspecialiste gaat, moet je erop letten dat ze de goeie papieren heeft.Meestal zijn goede estheticiennes aangesloten bij ANBOS. Als je geen hygiëne in acht neemt kan dat vervelende gevolgen hebben.Niet alleen voorkom je zo ingegroeide haren (die eruit zien als donkere stippen op het wenkbrauwgebied), je haar groeit ook netjes gelijk terug als je een pincet gebruikt. Je ziet, het meest wordt bereikt met geduld.