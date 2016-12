Inspiratie voor je winterbruiloft (Real wedding)

Een speciaal ontworpen trouwjurk!





Zoek jij inspiratie voor je winterbruiloft?





Dit is de perfecte tijd om te beginnen met het stylen van je bruiloft als je in de winter trouwt. Een locatie is in de winter natuurlijk iets gemakkelijker te boeken, maar toch is nu een goed moment om te beginnen met zoeken. Een locatie en de trouwjurk, dat zijn de eerste prioriteiten van de meeste bruiden. Zie die twee vooral ook samen. Samen kunnen die namelijk een goed uitgangspunt vormen voor de sfeer die je wilt bereiken op je bruiloft. Daarmee is het halve verhaal namelijk al verteld. De rest zijn details.





top 10 van beste bruidsfotografen van Nederland. Dit is de Bruiloft van Maartje. Zij liet haar jurk speciaal ontwerpen voor haar winterbruiloft. De foto's zijn gemaakt door Indra Simons van Isi Weddings en zij hoort al geruime tijd bij devan Nederland.

De puntjes op de i

Blauw pak en blauwe accenten

Een witte kever cabrio

Sfeervolle vuurkorven op de deel van een oude twentse hoeve





Carbid schieten is het perfecte winterse vermaak!

Italiaanse bruidsschoenen van Penrose in kobalt blauw

het alternatief voor buiten: rubber laarzen