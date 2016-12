Meer winterbruiloft inspiratie! (real wedding)

Wie zegt dat je voor mooie foto's mooi weer nodig hebt?

Stippentule is een supergave stof voor een winter bruidsjurk

De uitnodiging voor de 'winter wonder wedding'

Bruidsschoenen van Penrose

Een beetje van jezelf, een beetje van Embrace en een beetje van Jesus Peiro.













Landgoed Singraven

Een winter wonder wedding cake!

seating cards



Hang je gelukwens in de kerstboom! Mooie plaatjes op een donkere winteravond.





Winterbruiden opgelet! Jullie zijn vast al druk bezig met je bruiloft als die in dit najaar gaat plaatsvinden en anders: get going, get moving! Hier is weer zo'n bruiloft die je doet denken: waarom zou je überhaupt in de zomer willen trouwen?De ingrediënten van dezevan Annelies en Rob: een prachtige jurk, een schitterend landgoed (Singraven in Twente), een mooie Porsche en een hoop leuke stijl elementen! De foto's van deze prachtige reportage zijn gemaakt door Indra Simons van Isiweddings.nl en zij hoort al geruime tijd bij de top 10 van beste bruidsfotografen van ons land.De bruidsjurk van Annelies is iets heel speciaals. De onderjurk is namelijk gemaakt door Jesus Peiro , het designer merk uit Barcelona. De bovenjurk is gemaakt in het Atelier van Embrace van zijde plumetis (stippentule). Zo doen we dat namelijk bij Embrace, als jij iets wilt op een bepaalde manier, dan regelen we dat.