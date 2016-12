Vrijgezellenfeest etiquette - Zo houd je het voor iedereen leuk!

Stylish - vrijgezellenfeest in je little black dress (pinterest)

Leiderschap

Inventarisatie

Communicatie

Budget

Tijd

Stel deadlines

Het is het best als één iemand zich eindverandwoordelijk maakt voor het vrijgezellenfeest (vaak is dat ook de ceremoniemeester van bruiloft, maar dat hoeft natuurlijk niet). Hoe manage je zo'n groep met vriendinnen van de bruid als jij de gelukkige bent die de kar mag trekken?Allereerst:. Wat voor soort feestje zou zij echt leuk vinden?In de beginfase moet je duidelijk wel iedereen erbij betrekken als het gaat om inventariseren wat iedereen wil. Als het aankomt op kiezen, dan kunnen de opties nogal uit elkaar liggen. Ga dan met z'n allen voor een middenoptie en nooit voor één van de uitersten. Voor de praktische afhandeling moet je een taakverdeling maken.Houd de lijnen voor iedereen open en waak voor subgroepjes. Je wilt niet dat een subgroep alles voor de rest gaat beslissen. De kans is groot dat er dan mensen afhaken en dat is voor de bruid niet leuk.Ga dus zo communiceren dat iedereen altijd van alles op de hoogte is. Mensen voelen zich anders snel buitengesloten.Denk hier echt Win/Win. Als er iemand afhaakt verlies je. Luister goed naar wat ieder te besteden heeft. Basisregel: je kunt niet in ieders en portemonee kijken en dat moet je ook niet willen. Wil iemand niet teveel uitgeven, dan moet je dat respecteren. Je kunt proberen voorzichtig het iets omhoog te krijgen, maar anders kun je beter het draagkracht principe hanteren: de breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Misschien kun je op creatieve wijze tot een kostenverdeling komen die fair is en voor iedereen het plezier erin houdt.Niet iedereen heeft hetzelfde weekschema of vaste werkroosters. Houdt daar ook rekening mee. Je moet goed inventariseren hoeveel tijd mensen kwijt willen zijn aan het feest en is bv. die zaterdag echt de handigste dag voor iedereen? Ook kun je kunt bijvoorbeeld als iemand maar deels aanwezig is, naar rato laten betalen.Maak goed duidelijk wanneer (een datum) een bepaalde input die je vraagt bij jou bekend moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer dat niet gebeurt. Op het allerlaatst afzeggen bijvoorbeeld betekent gewoon betalen. Als je uiteindelijk toch geld overhoudt kun je misschien nog iets terugbetalen. Niet op tijd je beschikbaarheid melden: helaas dan kan er geen rekening met je gehouden worden. Maak gewoon alles zo concreet mogelijk.Voor ieder van de deelnemers geldt:Dus hier en daar moet je misschien maar wat slikken dat niet jouw voorkeur had.