Jesus Peiro 2016 collectie op de catwalk!

Jesus Peiro 2016 inspiratie

Jesus Peiro 2016 highlights

Crop tops mouwtjes are here to stay! ... en lange mouwen ook! En ook de 'sexy back' gaat nog een seizoentje mee!









foto's: Barcelona Bridal Week

De inspiratie voor de collectie is 'Nanda Devi', met zijn besneeuwde top de tweede hoogste berg van India. De berg ligt op de grens met Nepal. Het resulteerde in 'sneeuwprinsessen' getooid met kristallen en Edelweiss.Dingen die meteen opvallen aan deze nieuwe collectie zijn de 'cropped silhouettes' en het overdadige gebruik van sieraden. De bruidsjurken zelf zijn vaak ingetogen chic, maar de sieraden die voor de show gebruikt werden transformeerden de bruiden Orientaalse prinsessen.Wijde rokken waren er ook weer, uitlopend vanaf laag op de heupen.Prachtige stoffen, zoals we gewend zijn van Jesus Peiro. Veel mooie crepes, cady's, soepelvallende mousselines, prachtige jacquards, chantilly kant en plumetis (stippen tule).