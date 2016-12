Etiquette: Zitten als een dame

Ga je trouwen of heb je een bruiloft, probeer het eens uit!





Tip 1: knietjes en enkels bij elkaar. Dat blijven ze ook de hele tijd.





Tip 2: Beweeg je benen opzij. Erg handig als je een rok of jurk draagt, er een camera op je gericht staat of als je iets comfortabeler wilt zitten.





Tip 3: Netjes rechtop zitten, rug recht en schouders naar achteren. Niet in elkaar zakken. Als bruid heb je vaak een torselet of bustier aan, dat helpt ook bij het rechtop zitten, want je voelt het onmiddelijk als je onderuit zakt.





Tip 4. Handen losjes over elkaar in de schoot. Als je een kleine clutch hebt mag je die ook op schoot houden. Geen gebruik maken van armleuningen.





Tip 5. Als je je benen wilt kruisen, dan alleen bij de enkels. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het over elkaar kruisen van de benen bij de knieën geen elegante houding bij uitstek. Als je bijvoorbeeld een korte rok draagt, ontbloot het kruisen bij de knieën namelijk een aanzienlijk deel van het bovenbeen en zou de bovenkant van je kous zichtbaar kunnen worden en dat is niet netjes.





Al met al: het helpt om je bewust te zijn. Bewust van wat je draagt en wat er te zien is als je gaat zitten.