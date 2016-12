Waarom zou je je trouwjurk laten maken?

Je trouwjurk laten maken is een kwestie van goede samenwerking

Coby (in een unieke bruidsjurk) en haar moeder.

Je Trouwjurk laten maken, voors en tegens

Een unieke bruidsjurk

Het belangrijkste argument voor een speciaal ontworpen en op jouw maat gemaakte bruidsjurk is uniciteit. Als je je bruidsjurk laat maken heb je de beste garantie dat het een unieke jurk is, die niemand anders heeft. Tenminste als je het juiste atelier uitkiest. Soms hebben ateliers een soort mix en match concept van allemaal standaard patronen en basiselementen. Dat levert natuurlijk niet persé een unieke jurk op. Met een goede ontwerper kun je totaal 'from scratch' je trouwjurk vormgeven.





Een trouwjurk die bij je past

Een trouwjurk móet bij je passen, zowel fysiek als qua karakter. Hier geldt ook weer: als je een goed atelier vindt waar ze echt naar je luisteren en waar je van alles kunt proberen, dan is de kans groot dat je trouwt in een jurk die qua ontwerp helemaal aansluit op je lichaam; al je sterke punten benadrukt en de dingen waar we niet zo zeker over zijn verbloemt. De nederlandse ontwerper Jan Taminiau zei het zo:

Een goede jurk doet meer voor je dan plastische chirurgie! Het ontwerpen van een jurk is ook zo intensief en intiem dat het resultaat 'helemaal jou' wordt.





Een ontwerptekening van Hilbrand Bos (Embrace)

Wordt het wel zo mooi als ik in gedachten heb?





Dat is een vertrouwenskwestie. Je kunt natuurlijk onderzoek doen naar wat een atelier eerder voor

andere bruiden heeft gedaan. Misschien hebben ze foto's of filmpjes op hun website die je een goed beeld geven. Je kunt ook letten op de werkwijze. Hoeveel invloed heb je zelf? Wordt er goed naar je geluisterd. Wat doet de ontwerper om te laten zien hoe het eruit gaat zien? Maakt hij/zij duidelijke schetsen en tekeningen? Maken ze een proefmodel van katoen? Dat zijn zo een paar dingen die indicatief zijn voor een goed ontwerpproces.





Is een trouwjurk laten ontwerpen niet heel duur?

Dat ligt helemaal aan jezelf en aan wat je wilt. Als je een jurk laat ontwerpen heb je 100% controle over de kosten. Je kunt er op letten als je een atelier uitzoekt, je kunt kiezen wat voor stoffen je voor je jurk wilt gebruiken, je kunt op de kosten letten bij het bedenken wat voor jurk je wilt. Bijvoorbeeld: een jurk met grote fishtail rok en veel kant is natuurlijk veel duurder dan een vlotte korte trouwjurk van effen stof. Je kunt naar een goedkoop atelier gaan of naar een duurdere ontwerper, het verschil zit 'm natuurlijk in de kwaliteit die je wilt. Soms is goedkoop duurkoop, maar het omgekeerde kan ook: een duur atelier kan met de juiste keuzes een prachtige jurk maken die helemaal niet duur uitvalt. Dat is een kwestie van slim ontwerp.





Je snapt natuurlijk dat het niet goedkoper kan dan een vergelijkbare jurk die kant en klaar op het rek hangt, want hij wordt speciaal voor je gemaakt hier in Nederland in plaats van ergens in de derde wereld.





Kennen jullie een paar goede bruidscouture ateliers?





Al deze vragen kunnen je gemakkelijk doen kiezen voor een 'standaard' jurk, zo uit het rek. Er is zoveel onzekerheid en zoveel vragen waar je een goed antwoord op wilt hebben. En niet in de laatste plaats, vertrouwen. Je moet de mensen die je jurk gaan maken ook vertrouwen.