Taartentrend: naked cakes! Wil jij ook zo'n naturel bruidstaart?

Taart is natuurlijk zo'n onderwerp dat de meesten van ons wel aanspreekt. Ik houd ook best veel van taart. Alleen... als het op bruidstaarten aankomt is 'lekker' nog wel eens een ondergeschoven kindje. Ik heb op bruiloften al vaak beleefd één hapje genomen van zo'n suikerbom, waarbij je je vorkje kunt buigen op de laag fondant, om te ontdekken dat eronder alleen zompige cake en smakeloze banketbakkersroom zit.Nou ja, dat hoeft dus tegenwoordig niet meer. Op pinterest heb ik een leuk fenomeen ontdekt: naked cakes. Dat zijn taarten waarbij de 'guts' niet meer schuilgaan onder zo'n laagje suikerfineer, maar alle ingredienten in volle glorie zichtbaar zijn. Weet wat je eet, zeg maar. Die naakte taartenbakkers zijn vaak ook nog eens supergoed bezig met biologische ingredienten en het terugdringen van suikergebruik, dus al dat heerlijks is nog relatief gezond ook (afgezet tegen traditionele taarten).Ik vind het een feest om te zien en ik hoop dat ik ze zal aantreffen op alle bruiloften die ik nog ga meemaken.Geef je ogen maar eens goed de kost met al dat heerlijks hieronder!foto's: pinterest.com en dailymail.co.uk