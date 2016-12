Namaak nachtmerries! "knock-off nightmares" blog online

Foto: Knock-off nightmares facebook pagina.

Wat is een namaak nachtmerrie?

Namaak trouwjurken die vreselijk tegenvallen. Die waren al een poosje te zien op de 'Knock-off Nightmares' facebook pagina . De beheerders van deze pagina posten daar ter lering en vermaak al geruime tijd zogenaamde 'Namaak nachtmerries'. En nu hebben ze ook een weblog gestart!Er zijn heel veel sites die trouwjurken aanbieden die nagemaakt zijn van bepaalde merken. Dat kun je in de eerste instantie niet zien, want deze namaaksites maken gebruik van de officiƫle productfoto's van de merken die ze dus in feite stelen. Alleen als het op namaken aankomt gaat het mis. Soms worden jurken zo slecht nagemaakt dat de namaaktrouwjurk een afzichtelijk gedrocht is. Het lijkt op de website allemaal mooi, door de goede foto's en de superlage prijzen. Maar als de jurk eenmaal is gearriveerd valt het gruwelijk tegen en blijkt goedkoop duurkoop. Kijk maar op hun blog, stuk voor stuk jurken waar je niet dood in gevonden wilt worden. Ook leuk om even te lezen is de reden waarom 'knock-off nightmares' gestart is.Heel zuur als je erin getrapt bent natuurlijk, maar als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat meestal ook zo.