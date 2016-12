Sexy Eco bruidsschoenen (ook voor vegetariers!)

Eco bruidsschoenen

Penrose is een firma uit Italië in handgemaakte designer schoenen. Zij komen seizoen 2015 met een schitterende collectie bruidsschoenen van dezelfde hoogwaardige materialen als die waar Stella McCartney mee werkt. Zo voegen ze een 'touch of green' toe voor de eco-bewuste bruid.





2015 collectie highlights

Wij vinden het de beste Penrose collectie tot nu toe en hier zijn wat redenen waarom:





Miniplateau's

Een aantal schoenen heeft een fantastisch klein plateautje dat enigszins naar binnen versprongen onder de voorvoet zit. Op ongelijke ondergronden loopt het fantastisch, het staat geweldig elegant, want stiekem kan je net een centimeter hogere hak dragen dan normaal en als je loopt lijkt het net of je een beetje zweeft.





Sneakers

Ook leuk: Penrose heeft een paar sneakers in de collectie opgenomen. Eén model nemen we er graag even voor je uit: Een paar Converse All Star achtige sneakers met een verstopte sleehak à la Isabel Marant. Waarom? GOUDGLITTERS!