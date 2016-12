Hoe lang neem jij je sluier? Verschillende bruidssluier lengtes

Iedere sluierlengte zijn eigen naam

Sluiers zijn er in standaardlengtes en iedere standaardlengte heeft zelfs zijn eigen naam. Zo heet de langste sluier die je kunt krijgen 'queen length', een lengte voor een koningin. Als je inderdaad naar bruiloften van verschillende koninginnen (in spé) kijkt dan zie je dat ze vaak behoorlijk lange sluiers hebben.De tussenlengtes corresponderen met de grootte van de kerk, variërend van Chapel length (klein kapelletje) tot 'Cathedral length' (Kathedraal; denk Saint Pauls of de Notre Dame). Deze sluiers zijn het mooist als ze net iets langer zijn dan de zoom van je jurk. Het staat bijvoorbeeld nergens naar om een 'Queen length' of "Cathedral length' sluier te nemen bij een sleeploos trouwjurkje.Je moet ook even bedenken of je de sluier voor je gezicht wil kunnen doen, zodat de bruidegom of jij 'm op kan tillen bij de ceremonie. Het gedeelte dat voor je gezicht gaat heet de 'blusher'. Je kunt een sluier ook helemaal op maat laten maken bij sommige winkels, dan kun je zelf exact bepalen hoe de zoom van de sluier valt en hoe lang een eventuele blusher is. Je kunt vaak ook kiezen of je een sluier wilt met kam of zonder.Hieronder is een infogram met de verschillende lengtes uitgebeeld:Hier vind je een filmpje met wel 8 manieren om je sluier te dragen: