Denk om de vaders!

Het klinkt misschien gek, maar heb je er wel eens aan gedacht om je vader mee te vragen? Sommige vaders vinden het namelijk te gek om een keer mee te gaan naar één van je pasafspraken. Misschien niet meteen de eerste passie, maar misschien later een keer met een doorpas? De vaders die wij tot nu tegen zijn gekomen zijn heel betrokken bij de bruiloft en ze hadden allemaal een leuke frisse kijk op de trouwjurk van hun dochters. Jij bent echt belangrijk voor je vader!

cr: Mark Hayes Photography



Het stereotype is dat mannen niet van winkelen houden en dat het niks voor hen is om mee te gaan bij het passen van de bruidsjurk. Maar wat geldt voor alle stereotypes: niet iedereen is zo en je kunt het niet weten totdat je het gevraagd hebt, toch? Je vader gaat er waarschijnlijk zelf niet mee komen, gewoon omdat de mogelijkheid niet bij hem opkomt, of omdat hij zichzelf niet wil opdringen. Misschien heeft hij wel zoiets van: "doe dat maar lekker met je moeder. Ik laat me graag verrassen." Ook prima, maar dan weet je het.





Je weet natuurlijk zelf het best hoe de relatie met je vader is en of dit een leuk idee is.

Als je zelf ook je vader een keer hebt meegenomen laat dan een berichtje achter, hieronder of via onze facebook pagina!

Je gaat trouwen, fantastisch! Je begint je te oriënteren. Je stuurt wat foto's rond naar je moeder, zussen en vriendinnen... Op een gegeven moment heb je zelfs al wat winkels in gedachten waar je zeker even wilt rondkijken. Dan ga je kijken, wie er allemaal mee mag. Je moeder, misschien ook je schoonmoeder, je zussen, vriendinnen?