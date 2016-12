Embrace ontwerp voor een bruidsjurk met mouwen





De 2015 bruidsjurken met lange mouwen op een rijtje

Jesus Peiro

Atelier Pronovias

Rosa Clara



Atelier Pronovias Kaela (2015 collectie)



zijn een trend die we vorig jaar al zagen bij Jesus Peiro en Pronovias en natuurlijk hadden we ze zelf ook in onze eigen Embrace collectie (boven zie je een tekening die we gemaakt hebben voor een bruid die pas getrouwd is in een jurk uit onze collectie, die we speciaal aan haar wensen hebben aangepast). Dit jaar hebben beide merken nog meer bruidsjurken met mouwen en zijn ze ook te zien bij andere merken zoals Rosa Clara.