Jesus Peiro 2015 'perfume' collectie op de Catwalk (video)!

Jesus 2015 'Perfume' collectie

In het filmpje hieronder showen ze de Jesus Peiro 2015 collectie op de catwalk van de Pasarela Gaudi tijdens Barcelona Bridal week (Wat Parijs en Milaan zijn voor de gewone mode, dat is Barcelona voor de bruidsmode). Het is weer een heel gave collectie met veel vloeiende en zachte stoffen, bijna alles geweven van zijde. De applicaties zijn elegant en verfijnd en getuigen van veel oog voor detail. Jesus Peiro is meestal de tijd vooruit, ze waren bijvoorbeeld de eerste die met bruidsjurken kwam met steekzakken, die je nu haast in elke collectie ziet.De collectie heet 'Perfume' want net als geuren komt deze collectie direct bij je binnen. Dat het merk naast hun bruidsjurken in 2015 ook met een eigen geur komt, zal ook ongetwijfeld geholpen hebben met de naamgeving.Wij vielen als een blok voor de bruidsjurken uit deze collectie en we denken dat jij ze ook geweldig zult vinden!