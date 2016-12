Pronovias 2015 Catwalk show! (foto's!)

'onze eigen' Ymre Stiekema in Pronovias





Pronovias' 2015 trends

We zagen de hermitage herleven en crinoline-achtige structuren in de heupen en slepen zoals bijvoorbeeld in de jurken van Charles Worth, één van de eerste couturiers. We zagen enorm veel romantisch kant (wist je dat Pronovias ooit is begonnen als een handel in Spaans kant?) bijvoorbeeld verwerkt in bruidsjurken met 'sexy backs', jurken met een sexy lage rug. Over sexy gesproken; veel van de kanten jurken werden geshowd zonder onderjurk! Wel een gaaf gezicht...

Andere opvallende elementen waren bijvoorbeeld franjes en mouwen in allerlei soorten en lengtes, bijvoorbeeld ook in de blouses van deux-pièces. Dat laatste is ook helemaal nieuw in 2015, jurken en losse tops!

Taille basses (verlaagde tailles) waren er ook weer; vorig jaar ingezet en nog steeds actueel én heel erg roaring twenties.





Atelier Pronovias vs. 'gewoon' Pronovias

Let op: Alle jurken die op de catwalk geshowd worden zijn van Atelier Pronovias (dat is niet hetzelfde als de 'gewone' Pronovias jurken, want Atelier Pronovias jurken worden uitsluitend in Barcelona gemaakt en verkocht in winkels die de Atelier Pronovias collectie verkopen). Je kunt het zo zien dat de Atelier Pronovias collectie als inspiratie en voorbeeld dient voor de rest van de Pronovias jurken.





Homage aan de coupeuses





Wij ontwerpen en maken zelf ook trouwjurken, dus we vonden het heel gaaf dat er een eerbetoon werd gegeven aan alle medewerkers uit het Pronovias Atelier in Barcelona!

Zij gaven acte de presence op de catwalk aan het eind van de show.





Nou ja, genoeg gekletst weer. Wij weten ook wel dat jullie plaatjes willen. Plaatjes. Nu.

