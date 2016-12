Pronovias' 50 love stories tentoonstelling

Als je zoveel van kunst, ambacht en handwerk houdt als wij dan kun je deze tentoonstelling natuurlijk niet links laten liggen. Helemaal niet als je zelf de couture lijn van Pronovias in je winkel hebt hangen.

We zijn namelijk in Barcelona voor 'Barcelona Bridal Week', het belangrijkste evenement in de bruidwereld, omdat daar duidelijk wordt wat alle nieuwe trends zijn voor seizoen 2015. Vanavond gaan we naar de grote catwalk show van Atelier Pronovias, maar voor die tijd dus nog even een bezoek gebracht aan het museum in de oude stad.

De tentoonstelling is echt een viering van hoogstaande handwerktechnieken en de jurken zijn haast beeldhouwwerken van stof. Er staan bruidsjurken van verschillende designers die in opdracht van Pronovias gewerkt hebben zoals Valentino, Emanuel Ungaro, Badgley & Mischka, Elie Saab en Manuel Mota. Het is ook leuk om te zien hoe de silhouetten die in de mode zijn door de tijd heen veranderen.

Genoeg over de achtergrond van de tentoonstelling, hier de foto's van al dit prachtigs.





Pronovias bestaat dit jaar 50 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum is er een tentoonstelling in het Convent dels Angèls van het museum voor contemporaine kunst in Barcelona.