Jesus Peiro's bruidsjurken voor 2015 zijn geshowd op de catwalk van de Pasarela Gaudi in Barcelona.Wij zijn er nu om de mooiste bruidsjurken uit deze nieuwe collectie te zoeken en in te kopen. Om jullie een idee te geven van de 2015 looks van Jesus Peiro hier even een fotoserie van de catwalk!