Wat voor bh draag je onder een strapless jurk?

Wat voor BH moet hieronder?

Waarom een strapless BH geen goed idee is!

smalste punt

Bustier voor onder een trouwjurk

Het allerbelangrijkst: lingerie op maat!

Wat voor BH?BH is het juiste antwoord. Strapless BH mag leuk klinken, de praktijk wijst uit dat een BH zonder bandjes verre van de beste optie is om onder een strapless jurk aan te trekken. Wat bijvoorbeeld als je jurk ook nog eens 'backless' is, dus met een lage rug?Emma legt in dit filmpje uit waarom een strapless BHgoede keuze is en dat je beter kunt gaan voor eenof eenEen strapless BH heeft de neiging af te zakken, omdat hij niet om jezit. Doordat hij zo strak zit heeft hij de neiging om af te zakken naar je smalste punt: je taille en als de bh niet strak zit dan lift hij niet voldoende. Daarnaast zorgt een strapless BH ook voor, omdat de band zo smal is. Boven en onder band krijg je dan hobbels en bobbels.Waarom een bustier of torselet? Bustiers en torselets halen de steun voor je boezem uit je taille. Zedus je borstenen doordat je een compleet lijfje hebt heb je geen vet wat er boven- of onderuit geperst wordt. Daarnaastkun je torselets en bustiers krijgen met een, wat ze uitermate geschikt maakt voor trouwjurken met een lage rug of je hippe 'backless' cocktailjurkje. Emma laat in het filmpje ook de zogenaamde t-shirt torselet zien, die zijn helemaal naadloos, dus ookdie door je jurk schijnen.Emma legt ook in het filmpje het belang uit van lingerie in de goede maat. Belangrijk is dat je naar een goede winkel gaat waar ze goede merken verkopen, je kunt passen en goed advies krijgt. Emma kan als coupeuse zelfs lingerie voor je op maat maken, zodat je 100% zeker weet dat het perfect zit.