Hoe schrijf je een goede bruiloftsspeech? 15 tips!

Breng structuur aan in je speech en maak een kapstok

Tips voor het 'brengen' (delivery) van je speech:

Een lijstje met absolute nono's voor een bruiloftspeech

1. Geen exen bespreken.

2. Geen opmerkingen over hoe lang het wel niet geduurd dat bruid of 'gom heeft moeten wachten op de ware.

3. Geen genante verhalen over bruid of bruidegom.

4. Vermijd grappen die alleen 'insiders' snappen.

5. Zorg dat je nuchter bent tijdens het speechen. Eén borreltje om jezelf moed in te drinken is prima, maar laat het daarbij.

6. Het is niet jouw moment om ontdekt te worden als komiek talent. Het gaat überhaupt niet over jou, maar over het bruidspaar.

7. Als laatste, houd het kort.













Allereerst is het handig om jezelf even (heel) kort te introduceren en te vermelden wat jouw relatie is tot het bruidspaar. Speechen 2.0, zeg maar. Mensen hechten meer aan wat je zegt als ze weten wie je bent.Een goede structuur voor een speech is de volgende:1.begin met een leuke anekdote. Maak het pakkend en herkenbaar zorg dat mensen zich kunnen inleven of verplaatsen in het verhaal. Het hoeft niet grappig te zijn. Humor is iets wat niet iedereen op dezelfde manier beleeft en meteen beginnen met een grap kan geforceerd overkomen. Beter is het om gaandeweg in je speech kleine grapjes te maken, als je een beetje 'feeling' hebt met de 'crowd'.2.. Leg uit wat deze anekote wel of niet te maken heeft met hetgeen jij wilt zeggen. Hoe heeft de geschilderde anekdote te maken met het bruidspaar?3.en doe dit zo gestructureerd mogelijk. Scheidt hoofdzaken en bijzaken;4., liefst een goede one-liner. Idealiter vat je laatste zin de boodschap van je speech samen. Afsluiten met een mooie wens voor het bruidspaar is ook een goede.Na je speech hef je het glas en breng je een toast uit op het gelukkige paar. Vergeet niet je glas mee te nemen naar waar het ook is dat je moet speechen. Zorg ook dat er wijn in je glas zit,1. Spreek rustig, pauzeer op de juiste momenten voor dramatisch effect.2. Kijk willekeurig mensen uit het publiek aan.3. Houd je handen onder controle, niet friemelen, maar ook geen te wilde gebaren. Ga stevig staan, wip niet van de ene voet op de andere.4. Oefen de speech van tevoren op verschillende mensen, en laat jezelf timen, zodat je exact weet hoeveel tijd hij in beslag neemt.