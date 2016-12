Weg met french manicure, kleur die nagels!

Matchend bij je boeket! bron: greylikesweddings.com

Altijd mooi: Klassiek rood. bron: frocksandfroufrou.com

Koraalkleurige nagellak bron: powersstudios.com

French manicure is de overheersende look op de handen van de meeste Nederlandse bruiden. Het lijkt haast wel of het verplicht is. Ons hangt het eigenlijk behoorlijk de keel uit. Met name de veel te dik opgezette acrylnagels met stompe vierkante punten, die je veel ziet. Dat kan allemaal toch veel eleganter. Dit artikeltje willen we gebruiken om te pleiten voor meer fleur in je look, en waar beter te beginnen dan bij de nagels.Die bruidsjurk is meestal wit. Daar past eigenlijk gewoon alles bij. Kun je met je nagels een link leggen naar je bruidsboeket? Doen! Heb je een bepaald terugkerend kleurthema op je bruiloft? Misschien ook leuk voor op je nagels! Laat je schoenen en je nagellak kleur matchen... Kies voor sexy rode nagels, kies zomaar een kleur die je mooi vind. Alles behalve french manicure.Ohja... Als je wilt dat je nagellak er bulletproof op zit, moet je even het filmpje hieronder kijken voor een tutorial grondig je nagels lakken. In het filmpje zijn ook tips hoe je je handen kunt verzorgen zodat je in de aanloop naar je bruiloft kunt eraan kunt werken dat je handen op de grote dag op hun mooist zijn!In het filmpje zie je ook de nieuwe O.P.I. collectie: BRAZIL. In de Brazil collectie zitten alle trendy kleuren voor deze zomer!