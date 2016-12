Sluier trend: stippen!

In het Embrace atelier werken we vaak met stippentule, dus wat je ook wilt hebben, wij kunnen het voor je maken. Wat vind jij van sluiers met stippen? Reageer hieronder of via facebook!





Laat je inspireren door de foto's die we voor je opgezocht hebben op pinterest!





Stippen zijn hot in de bruidsmode. Wist je dat er ook mooie sluiers zijn met stippen? In het Nederlands heet het gewoon stippentule, maar je kunt natuurlijk kiezen uit grote stippen of kleine. Je hebt polka dots, die zijn iets forser en fijne stipjes (en:, fr:). In een sluier zien stippen er superromantisch uit. Je kunt er ook alle kanten mee op, of je nu eensluier wilt of een(zie artikel over sluier lengtes ), voor allebei is stippentule erg geschikt.